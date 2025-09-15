「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）

近本が欠場した変則的な打線の中でも阪神・森下は初回から躍動した。大野にわずか４球で２死とされ、迎えた第１打席。フルカウントとなってからが見せ場だった。外角高めの１４５キロ直球に食らいついた。

止めたバットに当たった打球は、ジャンプした二塁・田中の頭上を越えて右前に弾む。これで１４試合連続安打をマーク。自己最長を更新し続けており「しっかり振れるような準備はしている」と胸を張った。

この日は前日に死球を受けた近本がベンチ外に。１番・中野、２番・熊谷といつもと違う並びでも、３番・森下は快音を続けた。ただ、本人は連続安打の記録を重視しているわけではない。

「ヒットは出たり、出なかったりはあると思いますけど」と話した上で「自分のスイングができればヒットが打てる確率は増えると思う」と分析。何よりも大切なのは納得できるスイングができるかどうか。その結果が記録更新につながっている。

８月２９日・巨人戦から続く１４試合連続安打の期間中は打率・４００と好調なのは確か。出塁率は・３４９で、最高出塁率のタイトルを狙える位置にいる。チームは惜敗したが、「明日も一本打てるように」と頼もしい。ＣＳに向け、いい準備を進めていく。