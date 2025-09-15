「かなり危ない」「日本の至宝に何やってくれてんだよ」久保建英が声を出して苦悶…マドリーDFのタックルに怒りの声！直後の“やり返し”にも脚光「ハートの強さを感じた」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、レアル・マドリーと対戦。１−２で敗れた。
物議を醸しているのが、66分から途中出場した久保へのタックルだ。ゲーム終盤、後方からきたマドリーのDFアルバロ・カレーラスと接触。思わず声を出して倒れ込み、苦悶の表情を浮かべてしばらく起き上がれなかった。
ただ、ファウルにはならず、試合は続行。幸いプレーを続けられた久保はそのカレーラスへのファウルで、やり返す場面もあった。
この久保へのタックルに、SNS上では次のような声が上がった。
「かなり危ない」
「マドリディスタだけ『おい、何してんねん』とは思った」
「日本の至宝に何やってくれてんだよ」
「久保じゃなかったら大怪我してる」
「普通に怪我してもおかしくない危険なプレー」
「やり返す久保もよかった」
「怪我なくて良かったわ その後、久保くんもやり返したのもハートの強さを感じた」
「カレーラスの久保へのタックルがファウルじゃなかったので、久保のカレーラスへの報復ファウルはレッドどころかイエローも出せなくなってたな。序盤にあのジャッジだったら大荒れだぞ」
一方で、「ソシエダも最初からかなり荒いし酷かった」「リーガでは当たり前」といった意見もあった。
いずれにしても、負傷しなかったのは幸いだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保建英がタックルを受けた直後にマドリーDFにファウル
