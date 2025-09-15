µÕÅ¾V¤ØºÇ½ª²ó¤ÏÇ¤¤»¤í¡ªÆüËÜ¥Ï¥à161¥¥í±¦ÏÓ¤¬¥×¥íÄÌ»»3¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ö¸×»ëâ¾¡¹¤È¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ¤Ç÷¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢9·î14Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë4-3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¡¢ºÇÂ®161¥¥í±¦ÏÓ¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¤¬ÅÐÈÄ¡£MAX160¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¤ï¤º¤«8µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¡¢25Ç¯3·î30Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÂ³¤¯¼«¿ÈÄÌ»»3¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï½é¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ïº£·î12Æü¤Ë22ºÐ¤Î¼é¸î¿À¡¦ÌøÀîÂçÚð¤¬¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£13Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¾å¸¶·òÂÀ¤¬9²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïã·Æ£¤¬Æ²¡¹¤È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹äÏÓ¤Ï¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØGAORA¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¸×»ëâ¾¡¹¤È¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Öµ¤Ç÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ÀµÄ¾¡£Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÎäÀÅ¤È¾ðÇ®¤Î´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÅê¤²¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÄÅê¤²¤ëÊý¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÊý¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÏ¢Æü¤Î1ÅÀº¹¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â2ÆüÏ¢Â³¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥²¡¼¥àº¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾Ç¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¼é¸î¿À¸õÊä¤Î¹äÏÓ¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤ÎÅêµå¤ÏÂç¤¤Ê´õË¾¡£¿®¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£
