¡¡¡Öºå¿À£°¡Ý£±ÃæÆü¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤Ç¡¢£²·³¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿»þ´Ö¤¬¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬È¬²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤Î±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼´¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£Â®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À©µåÌÌ¤Ç¤Î¿ÊÊâ¤â¸«¤»¤¿£±£¶µå¡££Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÍê¤â¤·¤¤±¦ÏÓ¤¬µß±ç¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£±½µ´ÖÁ°¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À»ÃÏ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¿Ê²½¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£¹©Æ£¤¬Îµ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò£³£Ë»Â¤ê¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀïÎÏ¤ËÌ¾¾è¤ê¡£¡Ö·è¤á¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥°¥é¥Ö¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¡Ö¹©Æ£¥³¡¼¥ë¡×¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤ËÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÁè¤¦Åê¼êÀï¡£È¬²ó¤Ë½ÐÈÖ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡££¶·î£´Æü¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¡¢£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£¡Ö£³¡¢£´¡¢£µ¡ÊÈÖ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¯Á°¤«¤éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¾åÎÓ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤¬¼«Ëý¤ÎºÙÀî¤È¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£¥«¥¦¥ó¥È£³¡Ý£±¤È¤·¤Æ¤«¤é¡¢À®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï£µµåÂ³¤±¤¿Ä¾µå¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¡ÊºäËÜ¡Ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡£¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤òÆâ³ÑÄã¤á¤ËÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢£´ÈÖ¤ÏÈ¿±þ¤Ç¤¤º¸«Æ¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Ê¡±Ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤â¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¤ò»Â¤é¤»¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¹äÂ®µå¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢°µ´¬¤Î£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£ÂçÂæÌÜÁ°¤ÎµåÂ®É½¼¨¤ËÂç´Ñ½°¤âÊ¨¤¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²Æ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¡££¶·î£µÆü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£±·³¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢À©µåÎÏ¡£¡Öº¸É¨¤¬°ìÎÝÂ¦¤Ë·¹¤¤¤Æ¡¢³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Ï£¹»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£¶»î¹ç»Í»àµå¤Ê¤·¤È¡¢À©µåÎÏ¸þ¾å¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê¸å¡¢¶¯ÎÏ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÏÀÐ°æ¤È´äºê¤¬µÙÍÜÃæ¡£º£·î½é¾º³Ê¤ÎÈ«¤¬£µ»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡££Ã£ÓÏÈ¤òÁÀ¤¦¹©Æ£¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾Ç¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤Ë½¸Ãæ¤ò¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¹©Æ£ËÜ¿Í¤â£±ÅÙ¤Î¹¥Åê¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ï¤»¤º¤Ë¡£¼¡¤â¤·¤Ã¤«¤ê£³¿Í¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡×¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£