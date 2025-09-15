井上尚弥の異次元の支配力に「無効化された」　アフマダリエフ母国で広まる衝撃「実力はイノウエの方が上だった」

勝利した井上に、拍手を送るアフマダリエフ(C)産経新聞社

12ラウンドを完全に支配され、技量の差を見せつけられた挑戦者の母国では、驚きと落胆の声が広まった。

9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0の判定勝ち。陣営が「群を抜いて強敵」と位置付けた過去最強の相手を一切寄せ付けない貫禄の防衛を見せた。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

いつもとは違う“モンスター”を前に何もさせてもらえなかった。「判定勝ちでもいい」と勝利を貪欲に求め続けた井上に対して「（井上は）どんなスタイルでも出来る」と強い警戒をしながら戴冠を狙ったアフマダリエフだったが、ポイントを確実に取りに行くアウトボクシングを徹底する王者の牙城を崩す術を見出せずに苦闘。途中のラウンドで、「もっと打ってこい」と言わんばかりのジェスチャーを見せたが、相手は誘いに乗らず……。

フルラウンドを通して、致命的なダメージこそ受けなかった。だが、最終盤まで流れを支配されたアフマダリエフは、「総合力では上」と断言していたのとは裏腹に、スピードと技巧で負けた。

そんな名手の敗北は、ウズベキスタン国内でも「衝撃」として伝えられた。日刊紙『Gazeta』は「試合は12ラウンドまで続いたが、日本の井上が試合を通して圧倒的な優位に立っていた」と両雄の差を強調。さらに「イノウエは自信に満ちた試合運びで、ボディーと頭への打撃を巧みなリズムと間合いを変えながら繰り出し、常に試合を支配し続けた。アフマダリエフは反撃こそ狙ったが、攻撃のほとんどを無効化された」と報じた。