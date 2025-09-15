「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

モンスターがまた偉業を成し遂げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０で判定勝ちし、４団体の王座を防衛。ヘビー級で一時代を築いた米国のジョー・ルイス、世界５階級制覇を成し遂げた米国のフロイド・メイウェザーに並ぶ史上最多の世界戦２６連勝を達成した。

尚弥は「キャリア最大の強敵」と位置づけた難敵を完封し、史上最多に並ぶ世界戦２６連勝の新たな金字塔を打ち立てた。スピードで圧倒しながら、足を使って翻弄（ほんろう）。相手を危険水域に入れず、逆に強烈なボディーを打ち込んで動きを止めた。プロ２度目のダウンを喫した５月のラモン・カルデナス（米国）戦とは打って変わった守備型スタイルで１２回を戦い抜くという驚きの展開を見せ、「アウトボクシングもいけるでしょ。誰が衰えたって？」とおどけながら勝ち誇った。

セミで武居由樹（大橋）が王座から陥落し、超満員の会場に流れた不穏な空気を一掃した。ＫＯを狙えそうなシーンでも「今回は我慢がテーマ」とグッとこらえ、絶えずステップを踏んで安全な距離を保った。ラウンド間には父・真吾トレーナーから「このままでいいんだよ。行きすぎるな」と後押しを受けた。「アフマダリエフ選手の実力を評価していたから、このパフォーマンスをすることができた。打ち合いに挑んでいたら違う結果が訪れていたので、この戦い方が大正解だった」と胸を張った。

１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルでパワー、テクニックを兼ね備えるウズベキスタンの猛者に対し「判定決着でもいい」と警戒心を強めて準備してきた。アフマダリエフに唯一勝っている元ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝を招へいし、帝拳所属の世界ランカー４人とスパーリングを重ねた。８月上旬には帝拳ジムでプロ初となる出稽古を敢行した。

プロ３１戦目で守り勝つという“新境地”を打ち出し、あらためて隙のない怪物ぶりを発揮した。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「ここ何年かで今日が一番いい試合だった。ＫＯは一番の魅力だが、判定でもここまで魅せられるボクサーになったんだなと確信した」と称賛した。

１２月にはサウジアラビアの大型興行への初上陸を予定しており、さらに来年５月には中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチを計画している。来場していた中谷が引き揚げるのを「中谷君！」とリング上から呼び止めると、「あと１勝、１２月にお互い頑張って（来春）東京ドームで盛り上げましょう」と改めて宣言し、熱狂のまま大観衆を帰途に就かせた。

◆井上尚弥（いのうえ・なおや） １９９３年４月１０日生まれ。神奈川県座間市出身。相模原青陵高でアマチュア７冠。１２年１０月プロデビュー。１４年４月にＷＢＣライトフライ級、同年１２月にＷＢＯスーパーフライ級、１８年５月にＷＢＡバンタム級の王座を獲得。１９年１１月にワールド・ボクシング・スーパーシリーズで優勝し、２２年１２月に世界主要４団体王座を統一。２３年７月にスーパーバンタム級２団体王者となり、４階級制覇。同年１２月に４団体の王座を統一した。右ボクサーファイター。