「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦で、同級２位の松本流星（２７）＝帝拳＝が同級１位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝を５回１分２６秒、３−０の負傷判定で下して新王者となった。５回に偶然のバッティングで高田の試合続行が不可能となり、採点で松本が王座をつかんだ。ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチで、王者の武居由樹（２９）＝大橋＝は同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝に４回１分２１秒、ＴＫＯ負けを喫し、３度目の防衛に失敗した。武居は１回にダウンを許し、４回に連打を浴びたところで、レフェリーが試合を止めた。

後味の悪い結末に、松本は悲願の世界タイトルを手にしても笑顔はなかった。５回、鋭く前に踏み込んだところ、頭部が相手の顔面に激しく激突。転倒して顔から出血した高田は立ち上がれず、レフェリーが続行不可能と判断した。松本は担架で搬送される相手を案じ、リング上で手を合わせて一礼するだけだった。

同学年の高田との注目の決定戦は、序盤からスピードで圧倒。２回にはボディーからの右フックでぐらつかせる場面もあった。ただ、不完全燃焼の松本は試合後「今は高田選手と（相手陣営の）ライオンズの関係者に申し訳ない気持ち」と謝罪し、再戦を希望した。

８月には同門の浦川大将さん、親交の深かった神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）が相次いでリング禍で亡くなる悲劇があった。特に仲が良く、ともに世界王座奪取を目指してきた神足さんの地元名古屋で、イニシャル「ＳＫ」をガウンとトランクスに刻み挑んだ。「はっきり勝って（世界王座戴冠を）報告したかったが、一つ形としてはあるので、そこは報告したい」。亡き恩人の魂とともに、世界王者として歩んでいく。