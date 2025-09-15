「一体何が…？」楽しいはずの会食が凍り付いた-非常識な会長が放った一言に一同あ然｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。『kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第7話をごらんください。

主人公・山吹さんは、子ども会の役員たちとランチ会のお店で楽しく会話をしているところ。そんな中、会長・べき子さんが「気が利かない」と怒りはじめました。せっかく和やかだった雰囲気をぶち壊すような言動をしたべき子さんに、山吹さんや役員たちは何も言えず…。

店員さんに理不尽な怒り方をした べき子さん。それでも、場の空気を和ませようと、それぞれがおしゃべりに花を咲かせます。

べき子さん、話の輪にはいることができず、孤立してしまいました。突然、怒鳴り散らすような人と、誰も会話はしたくない様子。すると…。

またしても、突然、怒鳴った べき子さん。どこに地雷があるのか、わからない人ですね。

言われた人も、突然のことで驚いています。萎縮してしまいますね。

せっかく楽しい雰囲気だったのに、べき子さんの一言で、どんよりとした空気になってしまいました。

せっかく楽しい雰囲気だったのに、べき子さんの言動で台無しになってしまいましたね。箸を配るのは後でもいいのに「気が利かない」なんて、べき子さんの言っていることは納得できないことが多い気がしますね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

