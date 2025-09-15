　大歓声に包まれ、手を振りながらひきあげる井上尚弥（撮影・中田匡峻）

写真拡大

　「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

　世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０で判定勝ちし、４団体の王座を防衛。ヘビー級で一時代を築いた米国のジョー・ルイス、世界５階級制覇を成し遂げた米国のフロイド・メイウェザーに並ぶ史上最多の世界戦２６連勝を達成した。以下、井上尚弥との一問一答。

　　◇　　◇

　−試合を振り返って。

　「今日は作戦を最後まで実行した。最初は相手の出方を見て丁寧に進めていった。運動力でも上回る戦い方だった」

　−相手の印象は。

　「１００％インパクトの乗るパンチはもらってないが、もらえば威力のある選手だと感じたので、そこだけ気をつけた」

　−自己採点は。

　「アフマダリエフに対して、あの戦い方で１００点を付けてもいい」

　−今後は。

　「次戦は１２月に予定しているので、心身ともに休暇を少し取りたい」

　−−当日体重は。

　「６１・５キロ。１２回しっかり動けるように軽めに抑えた」

　−「来い」と挑発されても我慢した。

　「今日は我慢が一つのテーマ。出入りしてポイントをピックアップするボクシングができた」

　−ＩＧアリーナの雰囲気。「尚弥」コールは。

　「すごくいい雰囲気の会場で、自分もワクワク楽しませていただいた。１回の『尚弥』コールはすごくパワーになった」

　−ボブ・アラム氏から「コンプリート・ファイター」と。

　「倒しにいかないことがこれほど難しいんだなという発見はあった。何回もいってやろうかなと思ったシーンあったが」