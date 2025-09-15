「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０で判定勝ちし、４団体の王座を防衛。ヘビー級で一時代を築いた米国のジョー・ルイス、世界５階級制覇を成し遂げた米国のフロイド・メイウェザーに並ぶ史上最多の世界戦２６連勝を達成した。以下、井上尚弥との一問一答。

◇ ◇

−試合を振り返って。

「今日は作戦を最後まで実行した。最初は相手の出方を見て丁寧に進めていった。運動力でも上回る戦い方だった」

−相手の印象は。

「１００％インパクトの乗るパンチはもらってないが、もらえば威力のある選手だと感じたので、そこだけ気をつけた」

−自己採点は。

「アフマダリエフに対して、あの戦い方で１００点を付けてもいい」

−今後は。

「次戦は１２月に予定しているので、心身ともに休暇を少し取りたい」

−−当日体重は。

「６１・５キロ。１２回しっかり動けるように軽めに抑えた」

−「来い」と挑発されても我慢した。

「今日は我慢が一つのテーマ。出入りしてポイントをピックアップするボクシングができた」

−ＩＧアリーナの雰囲気。「尚弥」コールは。

「すごくいい雰囲気の会場で、自分もワクワク楽しませていただいた。１回の『尚弥』コールはすごくパワーになった」

−ボブ・アラム氏から「コンプリート・ファイター」と。

「倒しにいかないことがこれほど難しいんだなという発見はあった。何回もいってやろうかなと思ったシーンあったが」