井上尚弥「今日は我慢がテーマ」 自己採点「１００点を付けてもいい」「倒しにいかないことがこれほど難しいんだなと」【一問一答】
「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）
世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０で判定勝ちし、４団体の王座を防衛。ヘビー級で一時代を築いた米国のジョー・ルイス、世界５階級制覇を成し遂げた米国のフロイド・メイウェザーに並ぶ史上最多の世界戦２６連勝を達成した。以下、井上尚弥との一問一答。
◇ ◇
−試合を振り返って。
「今日は作戦を最後まで実行した。最初は相手の出方を見て丁寧に進めていった。運動力でも上回る戦い方だった」
−相手の印象は。
「１００％インパクトの乗るパンチはもらってないが、もらえば威力のある選手だと感じたので、そこだけ気をつけた」
−自己採点は。
「アフマダリエフに対して、あの戦い方で１００点を付けてもいい」
−今後は。
「次戦は１２月に予定しているので、心身ともに休暇を少し取りたい」
−−当日体重は。
「６１・５キロ。１２回しっかり動けるように軽めに抑えた」
−「来い」と挑発されても我慢した。
「今日は我慢が一つのテーマ。出入りしてポイントをピックアップするボクシングができた」
−ＩＧアリーナの雰囲気。「尚弥」コールは。
「すごくいい雰囲気の会場で、自分もワクワク楽しませていただいた。１回の『尚弥』コールはすごくパワーになった」
−ボブ・アラム氏から「コンプリート・ファイター」と。
「倒しにいかないことがこれほど難しいんだなという発見はあった。何回もいってやろうかなと思ったシーンあったが」