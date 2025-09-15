「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦で、同級２位の松本流星（２７）＝帝拳＝が同級１位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝を５回１分２６秒、３−０の負傷判定で下して新王者となった。５回に偶然のバッティングで高田の試合続行が不可能となり、採点で松本が王座をつかんだ。ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチで、王者の武居由樹（２９）＝大橋＝は同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝に４回１分２１秒、ＴＫＯ負けを喫し、３度目の防衛に失敗した。武居は１回にダウンを許し、４回に連打を浴びたところで、レフェリーが試合を止めた。

武居が崩れ落ちた。４回にコーナーへと追い詰められて逃げ場がなくなると、執拗（しつよう）な挑戦者の右アッパーの嵐にのまれて、レフェリーが止めた。プロ１２戦目の初黒星で王座から陥落し、悔し涙で顔をしわくちゃにしながら、八重樫トレーナーに肩を抱かれてリングを下りた。

日本人選手との対戦経験が豊富なメディナに攻略された。打ち終わりを狙われていたかのようにカウンターを合わせられ、１回から右フックを受けてダウン。以降も巻き返すことはできなかった。

同じキックボクシング出身の人気選手である那須川天心（帝拳）らとの、さらなるビッグマッチが期待されていた中で、「あまり現実を受け入れられない」と敗戦の失意に暮れた。今後については「ゆっくりしてから答えを出したい」と話すにとどめた。