◇パ・リーグ 楽天5−1ロッテ（2025年9月14日 楽天モバイル）

楽天が誇る日米キング弾が、自力でのCS進出の可能性を復活させた。3│1の4回先頭で、浅村が2軍調整から復帰後3戦2発となる7号ソロ。「バットの先だったけどうまく角度を付けられた。まだまだやれることを示していかないと。まだまだこんなもんじゃない」と力を込めた。

6回にはボイトも「しっかり捉えて風に乗ってくれた」とバックスクリーン左へ12号ソロ。34歳で同い年の両雄は20年のパ・リーグ、米ア・リーグの本塁打王だ。初アベック弾に三木監督も「彼らの強み。非常に大きい形でチームに貢献してくれている」と称えた。

3位オリックスと4ゲーム差に縮め、ボイトの一発で球団通算2000号にリーチがかかった。1995号からはボイト→浅村→ボイト→浅村→ボイトと交互に本塁打が出ていることを知った浅村は「じゃあ（2000号は）僕っすね、たぶん」とニヤリ。20年に同1500号のメモリアル弾も打っており「狙って打てるほど簡単じゃない。試合になればそのことは考えないですけど、打てればいい」と色気を見せた。（花里 雄太）

▼楽天の宋家豪（ソン・チャーホウ）（5回に登板し3者凡退に抑え、2月の右膝手術後初白星の今季1勝目）手術していただいた病院の先生、チームドクター、トレーナーさんたちの支えがあった。感謝の気持ちでいっぱいです。