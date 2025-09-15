▼4着ビップデイジー（西村淳）枠の運が悪かったです。内枠が良かったけど仕方がないです。坂で止まってしまいました。勝ち馬が強かったですね。

▼5着ミッキーマドンナ（モレイラ）能力を持っている割に競馬で出し切れていません。レース前にテンションが高かったり、道中で他馬を気にしたり。そのあたりが成長してくれば。

▼6着ヴーレヴー（浜中）中間の調教でも返し馬でも、春より落ち着きがありました。控える形になり折り合いもスムーズ。精神面の成長を感じる内容でした。

▼7着マトラコーニッシュ（池添）道中は前に壁をつくって、いい雰囲気。4角で不利がある中で伸びてくれましたが、直線の坂の途中で止まってしまいました。センスのいい馬です。

▼8着パラディレーヌ（丹内）直線で（進路が）空かなかったし、空いてからも脚を使えなかったです。

▼9着タイセイプランセス（石橋）競馬に行くと盛り上がってしまうところがあります。ペースが速く、はまるかなと思いましたが、前の馬も頑張っていたので。

▼10着ルージュソリテール（横山武）作戦通りの競馬ができましたが、ペースが流れた分、ラスト1Fが甘くなってしまいました。息を入れられる展開だったら良かったんですが…。

▼11着フェアリーライク（武豊）引っ掛かりました。完全に折り合いを欠いてしまいました。

▼12着アイサンサン（田山）掛かってしまいました。自分の未熟さでうまく騎乗できませんでした。申し訳ないです。

▼13着チェルビアット（ルメール）ハミを取りませんでした。3角からも加速しなかったです。ちょっと分からない。

▼14着コンドゥイア（鷲頭）返し馬から成長を感じました。3、4角の手応えは良かったけど相手が強かったですね。

▼16着ミッキージュエリー（岩田望）ペースもありますし、メンバーも上のクラスにいる馬なので参考外です。改めて、この馬の力を発揮してくれれば。

▼17着ダンツエラン（団野）若い頃から、いい意味でも悪い意味でも変わっていません。千八はこなしてくれました。