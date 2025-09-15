◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の大差判定で下し、史上最多の４団体統一王座５度目の防衛に成功した。世界戦２６連勝は史上最多記録に並んだ。

尚弥は過去最強といわれた相手に対し、慎重に集中して最高のスタートを切った。その緊張感を最後まで持続できたことが快勝につながった。

ボクシングにとってスピードは勝利への重要な要素といわれる。私自身はそれだけではないと思っている。しかしだ。この日の尚弥とアフマダリエフの差は明らかにスピードにあった。技術、パンチ力、ディフェンスとすべての項目で最高レベルにある尚弥にあのスピードで動かれたら、相手はどう対処すればいいのか。アフマダリエフも高いレベルの技術、パンチ力などを持ち合わせているが、すべての項目で尚弥が少し上回っている。その上で、スピードにあれだけ差があれば、アフマダリエフは耐えるだけが精いっぱい。攻める段階まではいかなかった。

そして左右のボディーブローだ。アフマダリエフに苦痛を味わわせたあのパンチは、スピードがなければ決めることができない。尚弥が今日のような勝ちに徹するボクシングをすれば、正直、誰にも負けない気がする。やはり、楽しみなカードは無敗の３階級制覇チャンピオン・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との一戦だろう。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中 慎介）