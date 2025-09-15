◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）

巨人・リチャード内野手（２６）がプロ初の２ケタアーチをマークした。６回にバックスクリーンにぶち当てる特大の１０号ソロを放つなど、３打点の活躍。今季途中に加入した“ロマン砲”が完全覚醒間近を印象づけた。プロ２度目のスタメンとなったドラ２ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）も２回に一時勝ち越しの適時打を放ってプロ初打点をマーク。悔しい逆転負けの中で、短期決戦へ向け打線に新風が吹いてきた。

ついに２ケタに乗せた。リチャードが横浜の夜空に高々と放物線を描いた。プロ８年目で初の１０号到達。豪快にバックスクリーンへと運んだ。「気持ちと集中力。それだけです」。１８９センチ、１２３キロの体を揺らし、堂々とダイヤモンドを回った。

怪力を見せつけたのは４―７の６回１死。追い込まれてから甘く来た宮城のスライダーを仕留めた。「うわ〜、どんな球投げてくるんだろうとか。楽しみながら」と勝負に入り込んで一閃（いっせん）。阿部監督も拍手で迎えてくれた。

負ければ３位・ＤｅＮＡに０差と迫られる一戦。１点を追う２回１死一、二塁から、まずは一挙４得点の口火を切る同点二塁打を放った。藤浪の高めカットボールを左翼線にはじき返し、ムードメーカーの一本から一時逆転に成功。１死も奪えず降板した同学年・赤星の分も、直前に送りバントを失敗していた中山のこともカバーした。８回は中犠飛。３打点と気を吐いた。

５月１２日。長期離脱を余儀なくされた岡本に代わる右の大砲候補として秋広、大江との１対２トレードで電撃加入した。ソフトバンクでは昨季までウエスタン・リーグで５年連続本塁打王、３年連続打点王を獲得するも、１軍では２１年の７発が最多。高い潜在能力を発揮しきれていなかったが、打率１割台でも辛抱強くスタメン起用してくれた阿部監督の下で、類いまれな長打力は本格開花の時を迎えようとしている。

ブレない男へと変貌（へんぼう）した。練習ではひたすら同じティー打撃をするのがルーチンに。日々同じ動作を繰り返すことで、体の好不調、フォームのズレに気づけるようになった。発案者は亀井打撃コーチ。「すぐ忘れる子だから。ティーの時は毎日オレを呼びなさいって（伝えて）」。指揮官始め、新天地での出会いは大きかった。

５月１３日マツダで放った巨人１号から出場６５試合で１０発。直近６試合は９打点、マルチ安打４度で打率も２割（１分）に乗せた。スタメンで出る分、控えに回る選手がいる。「無駄にできる打席は一個もない。（１０号は）まだ通過点なので。まだ打てるように頑張ります」。もう、ロマン砲とは呼ばせない。（堀内 啓太）

【清水隆行Ｐｏｉｎｔ】 リチャードの成績が安定してきたが、その理由の一つは対応力が上がったこと。以前よりも、かなりセンターへの意識が増しているように思う。もろさを出すときは、どうしてもレフトに意識がいって、特に変化球への対応力に乏しかった。でも、この試合では二塁打、本塁打、犠飛といずれも追い込まれてから、変化球を打って結果を出した。本塁打を見ても分かる通り、パワーは日本球界でも屈指。こういう打席を繰り返していけば、１０本と言わずもっと上の数字を目指せると思う。