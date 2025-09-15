出産祝いからお金を抜いた夫。その行動を指示したのは義母だった…家族に潜む恐ろしい金銭感覚【ママリ】

お金の管理、家族や夫婦間ではどうしていますか？結婚をして新しい世帯ができると、お金のルールも変わることがあります。そこに親が介入すると、トラブルに発展することも。今回は義実家との金銭トラブルのお話です。今回ご紹介するお話は、義実家との金銭トラブルを描いています。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『義実家からお金の無心をされた話』をごらんください。

義妹がお金を無心してくる…

アイコさんは出産を控えており、家計の管理をしっかりしたいと思っていました。



しかし、義妹はことあるごとに、お金をねだります。2万、5万、10万…とどんどん金額が増えますが、夫は「困っているなら助けるべき」と、すぐにお金を渡してしまいます。夫、そして義実家との金銭感覚がまったく違うことに、がくぜんとするアイコさん。このあとどうなるのでしょうか…。

祝い金が勝手に使われていた

出産後、内祝いのために、出産祝い金を確認していた、アイコさん。違和感に気がつきます。記載された金額と、入ってる金額が異なっているものが何件もあったのです…。



なんと、義母の指示で、夫が祝い金からお金を抜いて義妹に渡したというのです。祝い金は、渡してくれた人の気持ちがこもったお金。それを相談もなく、勝手に使うというのは非常識ですよね。



両家での話し合いに発展しても、悪びれることのない義母。「困ったときはお互いさま」という言葉はすてきですが、義実家はその意味を都合よく捉えすぎていますね…。

結婚し、自立をするのは親子どちらも必要なこと

結婚をしたら別の世帯になります。アイコさんが夫の姓を名乗っているからと言って、義実家にお金を無心される理由にはなりません。



お金の価値観はそれぞれです。しかし、お金の貸し借りは信頼関係にかかわること。たとえ身内であっても、夫婦間でよく話し合った上で決めごとをするのがよさそうですね。

