「京滋大学秋季リーグ、花園大３−２びわこ成蹊スポーツ大」（１４日、守山市民球場）

花園大で今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）が１０回２安打２失点、球数１４６球の熱投で完投を果たし、サヨナラ勝ちでびわこ成蹊スポーツ大を下した。

最後まで直球はうなりを上げていた。初回は球場のスピードガンで１５７キロを計時。「絶対出ていないです」と笑うもネット裏のスカウトのスピードガンでもこの日最速１５４キロをマークした。九回を無安打無失点で投げ切るも、援護に恵まれず。延長十回タイブレーク１死一、二塁で右前打を許してノーヒットノーランは途絶えたが、この回も１５１キロを計測して２失点にとどめた。奪った三振は１３個と圧巻の投球だった。

竹内球団副本部長ら２人態勢の阪神を含む８球団が熱視線。ＤｅＮＡの藤田スカウトは「投げるたびに良くなっている。（関西のドラフト候補の中で）大注目です」と称賛した。

これで藤原はリーグ通算２０勝を達成。プロ志望届は提出済みで「神宮に行くことだけを考えている。その結果、ドラフトでも評価をされたらいいなと思う」と力を込めた。花園大初のＮＰＢ入りをかなえるべく、剛腕で実力を証明していく。

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日生まれ、２１歳。三重県伊賀市出身。１７７センチ、７５キロ。右投げ右打ち、投手。玉滝小１年時に阿山ブルーファイヤーズで野球を始め、阿山中では甲賀リトルシニアでプレー。水口では１年秋からベンチ入り。花園大では１年春からベンチ入り。