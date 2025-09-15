「日本ハム４−３西武」（１４日、エスコンフィールド）

うなる豪速球が不安をぬぐい去った。１点リードの九回を、日本ハム・斎藤がピシャリと締めた。自己最速１６１キロを連発した前日に続き、１６０キロの大台を計測。わずか８球で３月３０日以来の今季２セーブ目、本拠地・エスコンでは初セーブだ。

１１セーブを挙げている柳川が腰の張りで１２日に出場選手登録抹消となり、前日は２点リードの九回に登板した上原が同点とされていた。そんな状況で見せた快投。「九回は特別な場所。そこで抑えられたことはすごくうれしい」とうなずいた。

昨年１１月のファンフェスティバルで右腕を開幕ダブル守護神に指名した新庄監督は「ちょっと遅いけど。ようやくそのポジションに来てくれた」と苦笑。「これが何試合か続いていけば安心感も出てくる」と期待した。

監督就任４年目で最多のシーズン７６勝目を挙げ、首位・ソフトバンクと２・５ゲーム差を維持。ＣＳ進出も決定した。ただ、新庄監督は「そこじゃないね」と２度つぶやいた。「柳川が帰ってくるまで、全員で切磋琢磨（せっさたくま）していければ」と斎藤。新たな“勝利の方程式”を確立し、逆転Ｖという答えを導き出す。