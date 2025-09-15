「ＤｅＮＡ７−９巨人」（１４日、横浜スタジアム）

一丸で勝ちきった価値ある１勝に、ＤｅＮＡ・筒香は少しだけ表情を緩めた。「全員が２位を目指している。ランナーがたまる場面も増えてきていますし、みんないい状態なのかなと思います」。直接対決に先勝でゲーム差なしの３位まできた。ＣＳファーストＳの本拠地開催は絶対に譲らない。

３点を追う四回だ。オースティンから５連打で同点とすると、１死満塁で蝦名が押し出しの四球を見極めて勝ち越しに成功。２死満塁となって筒香が代わったケラーの初球を捉えた。真ん中に入ってきた直球に対して、「どの打席でもいけると思ったらいこうと思っている」と手応えはバッチリ。大きな２点を追加し、チームを鼓舞した。

逆転２位へ、一丸となって戦う直接対決だ。直近３試合で４０安打＆２５得点＆４本塁打と打線全体のすごみを増す。先発・藤浪が２回４失点と日本球界復帰後最短ＫＯにはなったが、打ち合いなら負けない。自慢の打線が奪った援護を中継ぎ陣も懸命に守り切った。

勝負の９月へ。借金は完済した。「対巨人で意識していない選手はいない」とは筒香。捉えた背中を一気に追い抜く。