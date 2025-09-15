【LILY BROWN×ANNA SUI】注目のコラボ第2弾♡全16型ラインアップ公開
ヴィンテージライクな魅力を発信する「LILY BROWN」と、独創的なデザインで世界を魅了する「ANNA SUI」のコラボレーション第2弾がついに登場。2025年9月25日(木)より全国発売され、渋谷パルコ店での先行発売や、USAGI ONLINEなどでの予約もスタートします。ロマンティックかつ遊び心を取り入れた全16型のラインアップを、価格やカラーとともにご紹介します♡
LILY BROWN×ANNA SUI コラボ全16型
今回のコレクションでは、両ブランドの個性が融合した全16型がラインアップ。
バタフライスタッズブルゾン
価格：39,930円
サイズ：Free（カラー：BRW／BLK）
レースロングドレス
価格：34,980円
サイズ：0／1（カラー：VR／BLK）
オーバーネルチェックシャツ
価格：12,980円
サイズ：Free（カラー：WHT／PNK／BRW）
ロゴフーディー
価格：12,980円
サイズ：Free（カラー：PNK／GRY／BLK）
ロゴ刺繍ハイネックリブニット
価格：9,900円
サイズ：Free（カラー：WHT／RED／PPL／BLK）
バタフライLily Bearニット
価格：13,970円
サイズ：Free（カラー：OWHT／MNT／PPL／NVY）
ジャガードビジューニットカーディガン
価格：20,900円
サイズ：Free（カラー：PNK／LBLU／BLK）
レディメイクブラ＋／レギュラーショーツ
ブラ 価格：7,480円／ショーツ 価格：4,180円
ブラサイズ：B65～E75
ショーツサイズ：S／M
カラー：LBLU／BLK
カップ付きキャミワンピース
価格：18,920円
サイズ：S／M（カラー：LBLU／BLK）
サイドラインロンT
価格：8,910円
サイズ：Free（カラー：OWHT／PNK／BLK）
バタフライLily Bearチャーム
価格：6,930円
カラー：BEG／LIME／BLK／WHT(WEB限定)
バタフライチャーム付きBAG
価格：13,970円
カラー：LBLU／BRW／BLK
トートバッグ
価格：4,950円
カラー：LBLU／GRN／BLK
バタフライリング／バタフライブレスレット
左 価格：3,960円／右 価格：4,620円
カラー：SLV／GLD
発売日・先行予約・イベント情報
2025年9月18日(木)～11月18日(火)には「ザ ストリングス表参道」で開催される『ファンタジー&ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI』にて、コラボアイテムが1日限定で展示されます♪
ヴィジュアル公開：2025年9月12日(金)12:00
先行予約開始：2025年9月18日(木)0:00（LILY BROWN公式サイト、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天など）
渋谷パルコ店先行発売：2025年9月19日(金) 11:00～
全国発売：2025年9月25日(木) 全国直営店・オンラインストアなど
LILY BROWN×ANNA SUIで叶える秋冬スタイル♡
ロマンティックで独創的な世界観を共有する「LILY BROWN」と「ANNA SUI」のコラボレーション第2弾は、この秋冬を華やかに彩るラインアップです。
アパレルからランジェリー、アクセサリーまで揃った全16型は、女性らしさと遊び心を兼ね備えた特別なアイテム。
先行予約や限定イベントを活用して、あなただけのコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか♡