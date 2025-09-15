【LILY BROWN×ANNA SUI】注目のコラボ第2弾♡全16型ラインアップ公開

ヴィンテージライクな魅力を発信する「LILY BROWN」と、独創的なデザインで世界を魅了する「ANNA SUI」のコラボレーション第2弾がついに登場。2025年9月25日(木)より全国発売され、渋谷パルコ店での先行発売や、USAGI ONLINEなどでの予約もスタートします。ロマンティックかつ遊び心を取り入れた全16型のラインアップを、価格やカラーとともにご紹介します♡

LILY BROWN×ANNA SUI コラボ全16型

今回のコレクションでは、両ブランドの個性が融合した全16型がラインアップ。

バタフライスタッズブルゾン

価格：39,930円

サイズ：Free（カラー：BRW／BLK）

レースロングドレス

価格：34,980円

サイズ：0／1（カラー：VR／BLK）

オーバーネルチェックシャツ

価格：12,980円

サイズ：Free（カラー：WHT／PNK／BRW）

ロゴフーディー

価格：12,980円

サイズ：Free（カラー：PNK／GRY／BLK）

ロゴ刺繍ハイネックリブニット

価格：9,900円

サイズ：Free（カラー：WHT／RED／PPL／BLK）

バタフライLily Bearニット

価格：13,970円

サイズ：Free（カラー：OWHT／MNT／PPL／NVY）

ジャガードビジューニットカーディガン

価格：20,900円

サイズ：Free（カラー：PNK／LBLU／BLK）

レディメイクブラ＋／レギュラーショーツ

ブラ 価格：7,480円／ショーツ 価格：4,180円

ブラサイズ：B65～E75

ショーツサイズ：S／M

カラー：LBLU／BLK

カップ付きキャミワンピース

価格：18,920円

サイズ：S／M（カラー：LBLU／BLK）

サイドラインロンT

価格：8,910円

サイズ：Free（カラー：OWHT／PNK／BLK）

バタフライLily Bearチャーム

価格：6,930円

カラー：BEG／LIME／BLK／WHT(WEB限定)

バタフライチャーム付きBAG

価格：13,970円

カラー：LBLU／BRW／BLK

トートバッグ

価格：4,950円

カラー：LBLU／GRN／BLK

バタフライリング／バタフライブレスレット

左 価格：3,960円／右 価格：4,620円

カラー：SLV／GLD

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

発売日・先行予約・イベント情報

2025年9月18日(木)～11月18日(火)には「ザ ストリングス表参道」で開催される『ファンタジー&ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI』にて、コラボアイテムが1日限定で展示されます♪

ヴィジュアル公開：2025年9月12日(金)12:00

先行予約開始：2025年9月18日(木)0:00（LILY BROWN公式サイト、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天など）

渋谷パルコ店先行発売：2025年9月19日(金) 11:00～

全国発売：2025年9月25日(木) 全国直営店・オンラインストアなど

LILY BROWN×ANNA SUIで叶える秋冬スタイル♡

ロマンティックで独創的な世界観を共有する「LILY BROWN」と「ANNA SUI」のコラボレーション第2弾は、この秋冬を華やかに彩るラインアップです。

アパレルからランジェリー、アクセサリーまで揃った全16型は、女性らしさと遊び心を兼ね備えた特別なアイテム。

先行予約や限定イベントを活用して、あなただけのコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか♡