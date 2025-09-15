「ＤｅＮＡ７−９巨人」（１４日、横浜スタジアム）

巨人は最後まで執念は見せた。九回に１点をかえして２点差、なお２死一、三塁の好機。ここで一走・増田大が痛恨のけん制死。岸田も二ゴロに倒れて万事休した。ＤｅＮＡと勝率５割で並ばれる結末。阿部監督は「負けは負けだし、結果オーライでも勝てばいい。残り１０試合くらいしかないし」と痛い１敗を振り返った。

いきなりのアクシデントで幕を開けた。先発の赤星が初回、無死満塁としたところで右肩痛を訴え、わずか１２球で降板した。緊急登板した平内はこの回を併殺の間の１点のみでしのいだ。味方も二回に４点を奪って藤浪をＫＯ。アクシデントは乗り越えた−。そんな空気は四回に吹き飛んだ。

ロングリリーフとなった平内は１死からいきなり４連打。２点を失って降板した。３番手石川も適時打と連続四球で押し出しの１点を献上し逆転を許す。４番手ケラーも筒香に２点適時打を浴びた。歯止めの利かないまま、３投手で６安打３四球、一挙６点を失った。

２点差に迫った六回には田中瑛が度会、蝦名に２者連続本塁打を浴びて２失点。前日の阪神戦の１０失点に続いて、この日も９失点と２戦連続大量失点となった。

先発陣が手薄な中、赤星は２軍調整を経て、再起がかかるマウンドだった。阿部監督は出場選手登録抹消を明言。「ピッチャー陣は苦しいけど、ここを何とか乗り切らないとどうしようもないので。みんなにまた頑張ってもらいます」と前を向いた。