今年デビュー40周年を迎えた女性ロックバンド「SHOW−YA」の「SHOW−YA 40周年デビュー日記念“爆演”」を取材した。

同ライブの会場は“ヘビーメタルの聖地”でもあるライブハウス、東京・目黒鹿鳴館だった。80年代、メタル系バンドでドラムをたたいていたおじさん記者にとっては、当時憧れの舞台だった。まさかここで取材する日が来るとは思ってもいなかった。

目黒のハードロック＆メタル系ライブハウスといえば、「目黒鹿鳴館」と「目黒ライブステーション」の主に2つがある。これは個人的な感覚となるが、当時出演者にとっては、目黒駅から鹿鳴館側に行くのか、ライブステーション側に行くかでバンドの“格”が違ったように思う。記憶が確かであれば、ライブステーションはテープ審査で出演ができた。だが、鹿鳴館は昼に開催されるオーディションを通過しないとステージには立てなかった。おじさん記者は2度、違うバンドでオーディションに参加したが、鹿鳴館のステージに立つことはできなかった。

そして、これも記憶が確かであればだが、83年か84年の大みそかに、メタル系バンドの対バン形式イベントが行われた。そこに出演した、デビュー前のSHOW−YAを見ているはずなのだ。

記憶を確かめるため、事務所の方にその話をすると、「鹿鳴館でライブもやっていますが…」と首をひねった。「事実関係は分かりませんが、思い出として胸にとっておいてください」と言われたのだった。

SHOW−YAは10月8日、40周年記念カバーアルバムをリリースする。このリリースと40周年＆アルバム発売を記念したツアーも行う。これに向け先日、ボーカル寺田恵子（62）のインタビューを行った。その際、最後にこの件を話すと、寺田本人も「鹿鳴館でライブはやっているけど…」だったのだ。

あれは、おじさん記者の思い違い？ だとしたら、一体何と勘違いをしているのか？ ここ数日、そんな疑問符が頭の中に渦巻いている。そのイベントには44マグナムを見たくて訪れたのだが、当時を知る人がいたら、ぜひ情報をいただければ…（笑い）。

10月6日の日刊スポーツ本紙「エンタメ最前線」で、寺田のインタビュー記事の掲載を予定しています。WEBでも掲載しますので、ご期待ください。【川田和博】