◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）

気迫のスイングから、浦田が待望のプロ初打点をマークした。同点の２回１死二、三塁。１ストライクから藤浪が投じた内角低め１５１キロ直球を捉えた。鋭い打球が一、二塁間を破る。２者を迎え入れるプロ初適時打で一時勝ち越しに成功した。「気持ちで打ちました」。吉川が負傷離脱する状況で、５月６日の阪神戦（東京Ｄ）以来、プロ２度目のスタメン起用に応える一振り。両手を掲げて、雄たけびを上げた。

苦い経験からはい上がってきた。初先発した試合では三塁を守ったが、一塁送球がそれて岡本が打者走者と接触し、左肘を負傷した。「自分のせいで」と責任を感じた。

打ちひしがれる中、岡本に謝罪の連絡を入れた。「大丈夫。気にしなくていい」という返信がきた。それだけではない。５月以降、自身がファームで過ごす間はリハビリ中の主砲が何度も話しかけてくれた。寄り添ってくれた。「取り返すことはできないけど、自分のやるべきことをやるしかない」。覚悟を決めた。

そう決意したから、もうへこたれなかった。テーマの一つは直球打ち。「２軍の時から真っすぐ中心に狙っていた」。振り負けないために筋力トレーニングも怠らなかった。１３日の阪神戦（東京Ｄ）で約４か月ぶりに１軍昇格。この日は藤浪の剛球を打ち砕き、成長を示した。

現在、チームの内野手は緊急事態となっている。正二塁手の吉川がこの日、右脇腹痛で出場選手登録を抹消。１３日には門脇が右でん部痛でファーム調整となり、増田大も左肩痛の影響で万全ではない。厳しい台所事情だが、浦田にとってはチャンスでもある。「５月に悔しい思いをした分、やり返したい。チームに貢献したい」。勢いに乗り始めたドラ２が新風を吹かせる。（宮内 孝太）

◆浦田 俊輔（うらた・しゅんすけ）２００２年８月３０日、長崎市生まれ。２３歳。小学１年で大村クラブで野球を始め、長崎・海星では２年夏に甲子園出場。九産大では１年春からベンチ入りし、通算打率３割９分２厘、３７盗塁で３度の盗塁王。背番号３２。年俸１２００万円（金額は推定）。１７１センチ、６７キロ。右投左打。