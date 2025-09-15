◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）

先発の赤星（巨）は１死も取れず１安打、２四死球、投球回０／３で降板した。先発投手が０／３回で降板は、昨年７月１０日ロッテ戦の松井（楽）が８安打１四球を与え、８失点。１アウトも取れずに先発途中降板して以来になる。

巨人では１７年９月３０日阪神戦で、畠が打者２人目に頭部死球を与え、危険球退場して以来。危険球以外の降板では、８５年８月２６日広島戦で、橋本敬司が初回先頭打者から４者連続四球を与え降板して以来。橋本は４失点で負け投手になった。

この日の赤星は勝敗つかず。先発０／３降板で黒星回避は、７５年６月８日広島戦で関本四十四が２安打、１四球で降板も、２番手の高橋良昌が無失点に切り抜けたため、勝敗はなし。ただし、チームは敗戦した。

巨人の先発投手が０／３降板でも勝利したケースは、７３年５月２７日大洋戦で新浦寿夫が打者２人、２四球で無失点降板も、巨人は初回表に４点先制のお膳立てがあり、１５―４で勝利したことがある。もっとも、先発が１死も取れずに降板すれば、なかなか勝利にはつながらない。（福山 智紀）