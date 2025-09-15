◇セ・リーグ 広島6-8ヤクルト（2025年9月14日 マツダスタジアム）

広島は14日のヤクルト戦（マツダ）に6―8で敗れ、連勝は3で止まった。2―7の7回に佐々木泰内野手（22）、代打・野間峻祥外野手（32）、中村奨成外野手（26）に適時打が飛び出し、この回一挙4得点。猛追したが、あと一歩届かなかった。この日の敗戦でシーズンの勝率5割以下が確定し、残り12試合で3位・DeNAとは6ゲーム差。大逆転によるクライマックスシリーズ（CS）進出へ、負けられない戦いが続く。

一度は相手に流れを引き渡したが、最後まで諦めなかった。沈んでいた球場の雰囲気が変わったのは、5点劣勢の7回だ。

先頭・秋山が左前打で起点となり、菊池が左越え二塁打を放って無死二、三塁。まずは佐々木がアビラの149キロツーシームを右前適時打。「点差があったので、つなぐ気持ちで必死にいった。先輩方がいい流れでチャンスをつくってくれたので、還すことができてよかった」。下位打線から反撃に転じた。

1点を返して、なおも無死一、三塁。ヤクルトは継投に入り、矢崎を投入してきたが、その代わりはなを代打・野間がひと振りで捉えた。初球135キロフォークを左中間へはじき返す適時二塁打で点差を縮め、なおも無死二、三塁。ここで5回に中前適時打を放っていた中村奨が、またしても勝負強さを発揮した。カウント2―2から8球目のフォークを強振し、三塁線を破る2点二塁打。「とにかく走者を還せるように。こういう（劣勢の）展開だったので、食らいついていきました」。4試合連続複数安打と好調を維持する切り込み隊長が続き、5連打で一時、1点差にまで追い上げた。

中村奨は6―7で迎えた8回にも2死一、二塁で打席へ。ファンの期待は高まったが、左飛に倒れて唇をかんだ。結局、反撃はあと一歩及ばず。とはいえ新井監督は終盤の猛追を、チームにとっての光明として捉えた。

「結果的に（6回の守備は）ビッグイニングになってしまったけど、その後も最後まで諦めずに、打線はいい攻撃ができていると思う。今日も（中村）奨成はいい打撃だったし、いいものを見せてくれたと思う」

指揮官の言葉通り、打線は11安打6得点と気を吐いたが、投手陣の8失点が響き、チームの連勝は3でストップ。シーズン勝率5割以下も確定した。残り12試合で3位・DeNAとのゲーム差は6。CS進出は極めて厳しい状況ながら、まだ諦めるのは早い。望みをつなぐためにも、一戦必勝を積み重ねるのみだ。 （長谷川 凡記）