◇セ・リーグ 中日1-0阪神（2025年9月14日 甲子園）

完全復活を証明する快投だった。中日・大野が8回4安打無失点で10勝目。11勝を挙げた20年以来、自身5年ぶり5度目となる2桁到達に喜びをかみしめた。

「できるなんて思っていなかったけど、活躍したい、まだまだできるという諦めない気持ちで投げてきて、2桁勝利できました」

巧みな投球術だった。140キロ台中盤の直球に、カットボールやツーシームなどを織り交ぜて相手打線に的を絞らせなかった。これで阪神戦は今季5試合で3勝0敗で、通算22勝（11敗）とキラーぶりを発揮。6年前のこの日に同じ阪神戦でノーヒットノーランも達成した。「知っていましたが、まあそれは。明日（15日）オカンの誕生日なので、勝ててよかった」と笑顔を見せた。

実に今季8度目の連敗ストップとなった。前日まで3連敗に沈み、逆転でのCS進出が厳しくなっていた苦境をベテランが救った形。井上監督は「今日は大野に尽きる。連敗も止めてくれた。一つでも勝ちたいところで、頑張ってくれた」と称えた。

15、20年に記録した自己最多11勝へ、あと「1」。高橋宏や金丸ら若手がそろうが、「“大野、使いたいな”と思ってもらえるシーズンにできているはずなので。最後まで、そういう姿を見せる」と大野。26日に37歳の誕生日を迎えるベテランが、確かな存在感を放っている。 （湯澤 涼）

《山本昌以来の年長記録》

○…今月26日に37歳を迎える大野（中）が、5年ぶり5度目の2桁勝利。中日で37歳シーズンの2桁勝利は、08年山本昌の43歳シーズンに次ぐ2人目の年長記録。