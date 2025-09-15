「凄まじいゴール」「一流だ」昨季は14発！イングランド初ゴールの28歳日本人に現地で称賛止まず！「スーパースター」「なんて選手だよ」
大橋祐紀と森下龍矢の日本人コンビが所属するブラックバーンは、現地時間９月13日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第５節で、ワトフォードと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。
この一戦で、貴重な決勝ゴールを叩き込んだのが、今夏にレギア・ワルシャワから加入した森下だった。
スコアレスで迎えた47分、ブラックバーンが巧みなパスワークで相手を崩したなか、ペナルティエリア内に走り込んで大橋の見事なパスを受けた28歳は、冷静なフィニッシュでネットを揺らしてみせた。
ハイレベルなコンビネーションを見せたこのゴールに現地サポーターは熱狂。クラブの公式SNSには次のような声が次々に寄せられた。
「凄まじいゴールだ」
「モリはスーパースター」
「素晴らしいゴール、クールなフィニッシュだ」
「アシストもすごい」
「一流だ」
「なんて選手だよ」
「本当に美しい」
「モリシタはローバーズの選手全員より優れている」
昨シーズンはポーランドで、14ゴール・14アシストをマークした森下。今季は何点を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表FWが超絶アシスト→28歳日本人のイングランド初ゴール
この一戦で、貴重な決勝ゴールを叩き込んだのが、今夏にレギア・ワルシャワから加入した森下だった。
スコアレスで迎えた47分、ブラックバーンが巧みなパスワークで相手を崩したなか、ペナルティエリア内に走り込んで大橋の見事なパスを受けた28歳は、冷静なフィニッシュでネットを揺らしてみせた。
ハイレベルなコンビネーションを見せたこのゴールに現地サポーターは熱狂。クラブの公式SNSには次のような声が次々に寄せられた。
「凄まじいゴールだ」
「モリはスーパースター」
「素晴らしいゴール、クールなフィニッシュだ」
「アシストもすごい」
「一流だ」
「なんて選手だよ」
「本当に美しい」
「モリシタはローバーズの選手全員より優れている」
昨シーズンはポーランドで、14ゴール・14アシストをマークした森下。今季は何点を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表FWが超絶アシスト→28歳日本人のイングランド初ゴール