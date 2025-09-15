移籍後初ゴールを決めた森下。(C)Getty Images

　大橋祐紀と森下龍矢の日本人コンビが所属するブラックバーンは、現地時間９月13日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第５節で、ワトフォードと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。

　この一戦で、貴重な決勝ゴールを叩き込んだのが、今夏にレギア・ワルシャワから加入した森下だった。

　スコアレスで迎えた47分、ブラックバーンが巧みなパスワークで相手を崩したなか、ペナルティエリア内に走り込んで大橋の見事なパスを受けた28歳は、冷静なフィニッシュでネットを揺らしてみせた。
 
　ハイレベルなコンビネーションを見せたこのゴールに現地サポーターは熱狂。クラブの公式SNSには次のような声が次々に寄せられた。

「凄まじいゴールだ」
「モリはスーパースター」
「素晴らしいゴール、クールなフィニッシュだ」
「アシストもすごい」
「一流だ」
「なんて選手だよ」
「本当に美しい」
「モリシタはローバーズの選手全員より優れている」

　昨シーズンはポーランドで、14ゴール・14アシストをマークした森下。今季は何点を奪えるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】日本代表FWが超絶アシスト→28歳日本人のイングランド初ゴール

 