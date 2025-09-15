「ドイツとイタリアがポット４だと？」韓国代表、W杯で“死の組”入りの可能性に韓メディアは戦々恐々「これまでの大会なら良い組分けを期待できたのに…」
北中米ワールドカップのポット分けに、韓国メディアが注目している。
スポーツ朝鮮は９月13日、「ドイツとイタリアがポット４だと？ ホン・ミョンボ監督のチームは北中米ワールドカップ『死の組』に直面するのか」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「『FOXスポーツ』はFIFAランキング９位のドイツと11位のイタリアがポット４に入る可能性があると報じた」
同メディアは、現在行なわれているワールドカップの欧州予選で、ドイツとイタリアがグループ首位通過を逃し、プレーオフ経由で出場権を勝ち取った場合、ポット４に入る点を説明。警戒心を強めている。
「韓国のFIFAランキングはポット２に位置する23位だ。これまでの大会なら良い組分けを期待できた。しかし、FOXスポーツの予想通り、ドイツ、イタリアがポット４に含まれれば、『死の組』でグループリーグを行なう可能性がある」
韓国はポット３に転落する可能性もあり、そうなれば、さらに厳しい組に入るケースも考えられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
