「ドイツとイタリアがポット４だと？」韓国代表、W杯で“死の組”入りの可能性に韓メディアは戦々恐々「これまでの大会なら良い組分けを期待できたのに…」

「ドイツとイタリアがポット４だと？」韓国代表、W杯で“死の組”入りの可能性に韓メディアは戦々恐々「これまでの大会なら良い組分けを期待できたのに…」