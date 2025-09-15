◇東京六大学野球 早大3−1東大（2025年9月14日 神宮）

2回戦2試合が行われ、4連覇を狙う早大は3―1で東大に2連勝し、勝ち点を挙げた。リーグ戦初先発した高橋煌希投手（2年）が5回4安打1失点で通算2勝目を挙げた。

リーグ戦初先発した高橋煌が、きょう15日に還暦を迎える小宮山悟監督を祝う勝ち点をプレゼントした。仙台育英3年時に夏の甲子園で準優勝した2年生右腕は「自分の強みは真っすぐ」と140キロ台後半の直球を軸に東大打線を抑え込んだ。

「初回は少し緊張していて硬くなっていた」と先制点を許したが、2回以降は無失点で「回を重ねるごとに体が動くようになった」と振り返る。試合前には日野愛郎部長が「しっかりとした誕生日プレゼントを渡せる、そんな試合をしよう」と選手に声をかけたが、高橋煌はブルペン投球中で「その話を聞けなかったので1点取られたと思います」と笑わせた。小宮山監督も好投した2年生を「よく投げた」と称賛。ただし東大から3点しか取れなかった打線には「怒りをプレゼントしてくれた」とご立腹だった。 （小林 伊織）