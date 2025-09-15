カーリング・日本代表決定戦最終日（１４日・北海道稚内市みどりスポーツパーク）――３戦先勝方式の女子の決定戦はフォルティウスがＳＣ軽井沢クを通算３勝２敗で退け、ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）の代表に決まった。

第２戦を７―６で競り勝って、１次リーグからの通算対戦成績を２勝２敗の五分に戻し、最終第３戦は６―５で制した。フォルティウスは五輪最終予選で残り２枠の出場権獲得を目指す。

◇

勝敗の行方は最終戦の最終エンド、最後の一投までもつれた。フォルティウスのスキップ吉村がＳＣ軽井沢クの石より円心に寄せれば勝ち。思いを込めたラストショットは、狙いよりやや伸びた。「お願い、お願い」――。祈りが届いたか、相手よりも数センチだけ円心近くに石はとどまり、五輪への夢がつながった。「４年間、積み上げたものを出せた」。吉村は涙とともに勝利をかみ締めた。

１次リーグは２連敗でスタート。その夜、吉村は感情をあらわにして「悔しい」と訴えた。普段は見せない姿にチームの仲間は五輪への思いを再確認。そこから負けたら終わりの崖っ縁になるたびに強さを見せた。

メンバーは４年前の代表決定戦で惜敗。その後スポンサーとの契約が終了し、クラブチームとして再出発するなど苦労もあったが、「諦めなくてよかった」と吉村は言う。チーム名の由来はラテン語の「より強く」。ゴールはまだ先だが、着実にたくましさを増していることは一つ証明した。（森井智史）

ＳＣ軽井沢ク・上野美「悔しさはあるが、チームで『大成長』することができたと思った。最後の一投までやるべきことをやった。自分たちを誇りに思う」