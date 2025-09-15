いくつになっても、誰かの役に立ちたいと願う人は多いはずだ。

人と人との交流を大切にし、世代を超えて助け合う社会にしたい。

きょう１５日は敬老の日である。総務省などによると、６５歳以上の高齢者は３６１９万人に上り、総人口に占める割合は、過去最高の２９・４％となった。１００歳以上の人は９万９７６３人と、５５年連続で過去最多を更新した。

誰かの役に立っていると思えば、自然と元気が湧いてくる。長い人生で蓄えた知識や経験は、貴重な財産だ。それを世代を超えて共有することは、社会に活力をもたらすことにもなる。

ＮＰＯ法人「リブ＆リブ」（東京都練馬区）は２０１２年に「異世代ホームシェア」という事業を始めた。高齢者宅の空き部屋を下宿先として、地方出身の学生に安い家賃で提供する仕組みだ。

若者の経済的な負担を減らすとともに、高齢者側も若い人がそばにいてくれることで、体調の急変などへの不安を軽減できる。

６５歳以上の単身世帯は、２５年の８１５万世帯から５０年に１０８３万世帯に増えると推計されている。配偶者に先立たれたり、子供が独立したりして、自宅に空き部屋のある人は少なくない。

代表理事の石橋硏（ふさ）子さんは「日常生活の中で互いに助け合うことで、生活に張りが出て幸せな気持ちになる」と話す。

ただ、他人を受け入れる不安などから、応募する高齢者が少ないのが現実とも言う。募集や説明に行政が関わるなど、安心感をもたらすための支援が必要だろう。

老人ホームと保育園などを一体化させた「幼老複合施設」も世代間交流の場として評価が高い。

社会福祉法人「江東園」（江戸川区）の施設では、朝の体操や遊びの時間などを通じて高齢者と園児が日常的に触れ合う。ホームの入居者が亡くなると、園児に焼香させる取り組みも続けている。

施設では、子供から元気をもらい、「若返った」と話す高齢者もいる。子供にも、自然と思いやりや礼儀作法が育まれるという。

「人生１００年時代」と言われる中、「健康寿命」を延ばすことが大事になる。健康で長生きする人が増えれば、その分、医療や介護が必要な期間は短くなり、社会保障費の抑制にもつながる。

政府が目指す「地域共生社会」は、誰もが生きがいを持って暮らせる社会だ。国や自治体も知恵を絞り、官民連携で共生に向けた取り組みを強化してほしい。