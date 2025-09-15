日本語を母語としない作家が、日本文学の第一線で活躍している。

今年の芥川賞では、米国出身のグレゴリー・ケズナジャットさん（４１）がノミネートされ話題となった。かつては高い経済力、近年はマンガやアニメなどが日本の発信力となり、日本に興味を抱く外国人が増えてきたことが背景にあるようだ。

「華やかな」バブル期 来日のきっかけ

ケズナジャットさんのケースでは、日本企業が好調だった時代の名残が見て取れる。数十年前から日系企業が進出していたサウスカロライナ州で育ち、高校時代は授業で日本語が選択できた。「他の言語と文字が全然違う日本語に好奇心を抱いた」という。大学卒業後の２００７年に来日し、外国語指導助手（ＡＬＴ）などを経て同志社大大学院で日本文学を学んだ。

より直接的に日本経済の影響を受けたのが０８年、日本語を母語としない初の芥川賞受賞者となった中国出身の楊逸（ヤンイー）さん（６１）だ。「横浜にいる親族の写真を見て華やかな暮らしに憧れた」といい、１９８７年に好景気の日本に移住した。２人は、８０〜９０年代に日本経済が世界で存在感を発揮したことが、日本語に触れたり、来日したりするきっかけとなった点で共通している。

マンガやアニメに関心 日本語を学習

アニメとの出会いから、日本語で創作するに至った作家も現れた。２０２１年、楊さんに続き日本語を母語としない２人目の芥川賞受賞者となった、台湾出身の李琴峰（りことみ）さん（３５）だ。「『ポケットモンスター』『名探偵コナン』などの日本アニメを見て日本語を学び始めた」。１３年に来日し、１７年にデビューした。

文学以外でも、漫画家のオーサ・イェークストロムさん（スウェーデン出身）やＢｏｉｃｈｉさん（韓国出身）ら来日したアーティストが活躍する。明治大の藤本由香里教授（漫画文化論）は「２０００年代以降、経済力ではなくアニメ、マンガなどのカルチャーに興味を持って日本語を独習したり、日本に留学したりする若者が増えた」と背景を語る。

海外での日本のイメージは、小説からもうかがえる。例えば、豪州で約３０年間暮らし、多民族国家となった現地の様子を描く作家、岩城けいさん（５４）の「Ｍ」。日本から豪州に移り住んだ青年の物語で、日本が「アニメ」や「スシ」と結びつけて広く知られている現状に触れる。アルメニアにルーツを持つ女性が「やっぱり日本はメジャーな国」と発言する場面もある。

岩城さんのように海外に越境して小説を書く作家の活躍も見逃せない。ドイツ在住の多和田葉子さん（６５）は欧州の国や言語、民族の多様性を作品に生かす。李さんと芥川賞を同時受賞した石沢麻依さん（４５）もドイツに住み、戦後、東西に分裂したドイツ史がモチーフの作品「月の三相」などがある。

日本文学に「幅」

越境作家の発想や視点は、時に日本文学の幅を広げてきた。楊さんの芥川賞受賞作「時が滲（にじ）む朝」は、天安門事件を中国の学生の視点で語る。李さんの同賞受賞作「彼岸花が咲く島」は日中台三つの言語が混ざった架空の言語空間を創造。芥川賞選考委員の作家、松浦寿輝さん（７１）は同作を「日本文学という概念を相対化する作品」と評した。

国内に住む外国人は３６７万７４６３人（今年１月時点）で、人口全体の３％近い。デビュー作「鴨川ランナー」をはじめ、日本で暮らす外国人青年の寄る辺なさや自己同一性の揺らぎを描くケズナジャットさんは「デビューした時、日本語が母語でない読者からの反響が多かった。日本語を母語としない書き手は増えるだろう」と語る。“越境作家”のレッテルがなくなり、多彩な書き手がのびのびと活躍できる時代となれば、日本文学はより面白くなりそうだ。