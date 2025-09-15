º£¤â¸½Ìò¡¢£¸£·ºÐ¤Î¡ÖÊÝ¸±³°¸ò°÷¡×¡Ä¶ÐÂ³£µ£°Ç¯ÌÜ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô¤ÎÃÝ¥Î²¼Î§»Ò¤µ¤ó¡Ö£±£°£°ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¡¡£±£µÆü¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¡£Æ£Âô»Ô¤Ë½»¤à£¸£·ºÐ¤ÎÃÝ¥Î²¼Î§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±³°¸ò°÷¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍÄ¤¤º¢¤Ë¤ÏÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¡¢Æ¯¤µÍ¤á¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤ÇÆ±»Ô¤Ë°Ü½»¡££´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤Ç¶ÐÂ³£µ£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃÝ¥Î²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ë¤ª¶â¤Ë¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤é£±£°£°ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¾ÅÆî»Ù¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃÝ¥Î²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü¸áÁ°£µ»þ¤Ëµ¯¾²¡£Ä«¿©¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÁÝ½ü¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é²È¤ò½Ð¤Æ¡¢£¹»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ë²ñ¼Ò¤ÎÄ«Îé¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼Ö¤Ç»ÔÆâ¤Î¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤Ë½ä²ó¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ÎÀâÌÀ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£Ã´Åö¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ï¸½ºß£³£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¿ô½½Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¡£
¡¡¸ÜµÒ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤É¤¦¡©¡×¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤äº¤¤ê»ö¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀÎ¤È¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é·ÀÌó¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éºÇ¹â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡ÃÝ¥Î²¼¤µ¤ó¤Ï£¶£µºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤âºÆ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¿Í¤Î»þ¤â¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢£µ£°Ç¯´Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
