¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ö¥Í¥Ã¥È¤âµ»ö¤â¸«¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤ÎàÇ®µ¤¤Ï°ìÀÚ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤á
¡¡£±£²Æü¤Î£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤À¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£´²ó°Ê¹ß¡¢ÂÇÀþ¤¬£±£±°ÂÂÇ¤ÈÂçÇúÈ¯¤·¡¢£¹¡½£·¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¾¡Î¨¤Ç¤Þ¤À£³°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²°Ìµð¿Í¤Ë¥²¡¼¥àº¹£°¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿Æ£Ï²¤ÎÅêµå¤Ï»ÄÇ°¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î´Ý¤ò£±£µ£³¥¥í¤ÎÂ®µå¤ÇÍ·¥´¥í¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢Àô¸ý¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£Ä¾¸å¤Î¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤¬µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±¤Î»Í»àµå¤¬¤é¤ß¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£´ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢£²²ó¤ËÆ£Ï²¤¬Áá¤¯¤âÍð¤ì¤ë¡£ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜÏÂ¤Ë£±£µ£²¥¥íÂ®µå¤òÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¡¢´ßÅÄ¤Ë»Íµå¡£Ãæ»³¤Îµ¾ÂÇ¤òÊá¼ê¡¦¾¾Èø¤¬»°ÎÝÉõ»¦¤·¤Æ°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÆ£Ï²¤Î±ê¾å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¥«¥Ã¥È¤òº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡£¿·¿Í¡¦±ºÅÄ¤Ë£±£µ£±¥¥íÂ®µå¤ò±¦Á°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆµÕÅ¾¡£´Ý¤Ë¤âÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï£²²ó¹ßÈÄ¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö½é²ó¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£²²ó¤«¤é¥Ð¥é¤±¤ÆÊø¤ì¤À¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¡Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Æ£Ï²¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¾õÂÖ¡£Á°Æü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡ÖÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢¿Íµ¤¤âÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¡Ê¿Íµ¤¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸«¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Êµ¼Ô¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ»ö¤â¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢à¥Ð¥º¤ëá¤È¤«²¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìÀÚ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë£Ó£Î£Ó¾å¤Îà¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏá¤Ë¡¢Æ£Ï²¤â²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¸å¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ£Ï²¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»¨²»¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡²óÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£