体型カバーも狙えそう！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「大本命スカート」

おしゃれさや華やかさはもちろん、気になる部分のカバーも期待できるスカートを探しているなら【ハニーズ】をチェックしてみて。シックな総柄やたっぷりギャザーの入ったものなど、デザインのバリエーションに富んだスカートが多数揃っています。そのなかでも今回は40・50代の頼りになりそうな「大本命スカート」をピックアップ。ぜひ参考にしてみて。

お仕事コーデが華やぐ総柄Aラインスカート

【ハニーズ】「ベルト付フレアスカート」\3,480（税込）

Aラインに広がるシルエットで体型を上手にカモフラージュしてくれる、きれいめなフレアスカート。ウエスト部分に付いた細身なリボンベルトが、メリハリと大人可愛さをプラスしてくれています。公式HPによると「ジャケットにも合う丈感で、ブラウスやコンパクトトップスとも相性抜群」とのことで、お仕事服としても重宝しそうな予感。紺とホワイトの上品な花柄や、シックに着こなせるベージュと黒のドット柄など、大人っぽい着こなしを演出する4種のラインナップです。

大人カジュアルな涼しげスカート

【ハニーズ】「ギャザースカート」\2,980（税込）

たっぷりのギャザーが入った、軽やかなスカート。こちらはウエスト部分にリボンが付いていて、トップスをインして着こなすのもおすすめです。「表面変化があり、涼しげでナチュラルな風合いのレーヨン混スラブ素材」（公式HPより）を使用していて、まだまだ暑さが続きそうな今の季節でも活躍しそう。軽やかに揺れる質感も身体のシルエットから視線を散らしてくれる予感です。写真のブルーをはじめとする落ち着いた色味のスカートは、大人カジュアルコーデにぴったりハマるはず。

ゴールドビットがアクセントの上品スカート

【ハニーズ】「ビット付フレアスカート」\3,480（税込）

ウエスト部分に付いたゴールドのビットがポイントの、シンプルなフレアスカート。膝が隠れるくらいの上品に穿きこなせる丈感なので、足元のすっきり見えが期待できるかも。オフィスカジュアルにも活躍しそうです。大人っぽく穿くならネイビーやブラック、華やかなコーデにしたいならオレンジやベージュもおすすめ。公式HPには「後ろウエストゴムとサイドファスナーで着脱もしやすく、ストレスフリーなはき心地」とあり、デザイン性も機能性も妥協したくないという人にぴったりです。

すっきり見せするIラインのデニムスカート

【ハニーズ】「デニムナロースカート」\2,680（税込）

すとんとしたIラインシルエットで、スタイルアップが狙えるデニムスカート。切りっぱなしのような裾のフリンジデザインと絶妙な色味で、こなれ感あるカジュアルスタイルへ導きます。フロントに長めのスリットが入っており、かつ後ろウエストゴムで快適に穿けそうなのもうれしいポイント。ユーズドブラック、ブルー、ユーズドブルー、ブリーチといった色展開で、それぞれ味のある見た目がおしゃれです。王道のカジュアルから、甘めコーデの外しまで幅広く使えそう。

