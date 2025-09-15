世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）2敗。

井上が至高の技術で演じた極上の36分間。印象的だったことのひとつは、試合中の表情だ。中盤には強烈な左ボディ3連発を決め、押していくと、7回には再三ノーガードで相手を誘い、さらに9回には笑顔を見せる場面があった。

このシーンは試合中の中継でもはっきりと映っており、X上のファンからは「井上尚弥笑いながらボディーぶち込むの怖すぎ」「井上の『やるやんw』ていう笑いええなw」「井上尚弥笑ったのクソカッケー」「試合中に笑う井上尚弥選手が怖すぎる」「笑ってたのゾクッとしたよねw」「怖いけどかっこいい」などの声が上がった。

井上自身が「今日はアフマダリエフに対して、あの戦い方なら100点をつけてもいい」と満点評価をした試合。ファンからしてもKOよりもずっと恐ろしく、モンスターの怖さを感じる12ラウンドだった。



（THE ANSWER編集部）