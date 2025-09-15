ソニー日本女子プロ選手権

国内女子ゴルフツアーのメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権最終日が14日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催された。30歳の金澤志奈（クレスコ）がプレーオフを制し、地元開催のメジャーで悲願のツアー初優勝。優勝賞金3600万円を獲得した他、豪華副賞も贈られる。

今大会の賞金総額は2億円で、優勝した金澤は3600万円を獲得。さらに副賞として、ソニーグループ株式会社から「ソニー製品一式」に加え、ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツ日本合同会社から「GLA 200 d 4MATIC Urban Stars」が贈られる。同社公式サイトによると、メーカー小売希望価格は694万円（税込）。

プロ8年目の金澤は大会前の時点でトップ10が6度。出場した直近3試合で3位、2位、2位と優勝まであと一歩のところで涙をのんでいた。

金澤は地元・茨城でついに初優勝。U-NEXTで中継された試合後のインタビューで「優勝という目標を欠かさずこれまでのゴルフ人生をやってきて、たまたまメジャーだったのはとても嬉しいことなんですが、とにかく初優勝出来て嬉しく思います」と感慨に浸った。

優勝後には、グリーン脇にいた恩人の申ジエと涙で抱擁する姿も話題となっていた。



