◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の大差判定で下し、史上最多の４団体統一王座５度目の防衛に成功した。世界戦２６連勝は史上最多記録に並んだ。次戦は１２月２７日、サウジアラビア・リヤドでＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。同興行には来年５月の東京ドームで対戦が計画されるバンタム級２団体統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝も参戦予定。両雄の初競演が実現する見通しだ。

「キャリア最大の強敵」を華麗にさばいてみせた。尚弥はアフマダリエフの強打をスウェーバックし鼻先でかわすと、フットワークで距離を完全支配。中間距離では鋭い踏み込みから右ボディーを突き刺し、アフマダリエフの前進を右アッパーのカウンターでとらえた。光速の攻防で五輪メダリストの難敵を翻弄（ほんろう）し、「アウトボクシングもいけるでしょー。誰が衰えたって？」とジョークも交えて１万６０００人のファンに呼びかけた。

バンタム級王者時代の１９年１１月ノニト・ドネア（フィリピン）第１戦以来、５年１０か月ぶりに１２ラウンドを戦い抜いた。「倒しにいかないことがこれほど難しいんだという発見もあった。倒しにいきたい気持ちをぐっとこらえて判定に持っていけた。１００点をつけてもいいんじゃないかな」。自己採点は満点だった。

苦い教訓を生かし、堅実なボクシングをつくり上げた。過去のダウンは右のガードが下がり、顔面に左フックを浴びたもの。「打ち急ぎ、油断、過信から生まれたダウン」と分析し、パンチを出した後は必ず防御で終わる動きを染みこませ、つけ入る隙を与えなかった。演習となったのが７月下旬から１か月間、尚弥とアフマダリエフともに対戦経験がある元ＷＢＡ＆ＩＢＦスーパーバンタム級王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝とのスパーリング。仮想アフマダリエフを演じたタパレスから攻略の糸口を授かった。プロデビュー後初、１３年ぶりの出稽古も敢行。名門・帝拳ジムが誇るサウスポー地域王者４選手ともスパーを重ねた。

次戦について「具体的な話で言うと１２月にサウジアラビアであると聞いている」と明かした。１２月２７日、ピカソの挑戦を受けることが内定している。年間４試合は、デビュー２年目の１３年以来となる。

サウジ興行では、すでにスーパーバンタム級でＷＢＡ１位にランクされる中谷、元世界２階級王者の寺地拳四朗ら複数の日本人選手の参戦も計画されている。この日、リングサイドで視察していた中谷が退席しようとするのを見て、尚弥は慌ててマイクを握り「中谷く〜ん、あと１勝、１２月、お互い頑張って来年、東京ドームを盛り上げましょう！」と呼びかけた。尚弥と中谷のサウジ競演は、東京ドーム決戦への“前哨戦”となる。

４団体統一王座の５度の防衛は史上単独最多。世界戦２６連勝は伝説のヘビー級王者ジョー・ルイス、５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（ともに米国）に並ぶ史上最多。新たなアウトボクシングスタイルも手に入れたモンスターは、誰も足を踏み入れたことのない孤高の道を切り開いていく。（勝田 成紀）