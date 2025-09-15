◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）

２位の巨人は投手陣が崩れて痛恨の逆転負け。３位のＤｅＮＡにゲーム差なしに迫られた。初回に先発・赤星が右肩痛で１死も取れずわずか１２球で降板し、１点の先行を許したが、直後の２回、ドラフト２位ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）の２点適時打などで４点を奪い、藤浪をＫＯした。しかし、３点リードの４回に救援陣が捕まり一挙６失点。その後の反撃も及ばなかった。勝負所の９月に入って失点が増えており、投手陣はここが正念場だ。

連日の奇跡が起こる予感が、一瞬でしぼんだ。３点ビハインドの９回。１点を返してなお１死一、三塁、岸田の打席。２球目を投げる前のけん制に、一塁走者の代走・増田大が際どく帰塁した。当初はセーフの判定だったが、ＤｅＮＡ・三浦監督のリクエストによって覆り、アウトに。岸田も二ゴロに倒れて試合終了となった。３位・ＤｅＮＡに敗れ、勝利数で２位のままだがゲーム差なしとなった。「ここで何を言っても負けは負け。残り１０試合ぐらいしかないし、結果オーライでも勝てばいいんだよね」。阿部監督は悔しさを胸に懸命に前を向いた。

初回からチームにとって厳しいスタートだった。８月２４日のＤｅＮＡ戦以来、約３週間ぶりの先発マウンドに立った赤星が、先頭・蝦名に二塁打を浴びるなど１安打２四死球、わずか１２球で阿部監督が交代を告げた。直前に杉内投手チーフコーチとトレーナーもマウンドに向かっており、指揮官は「（右）肩が痛いって。なので（登録）抹消します」と説明した。先発が１死も奪えず降板するのは球団では１７年９月３０日の阪神戦で、打者２人目で危険球退場となった畠世周以来だった。

普段なら１５０キロ近い球速を見せる赤星だが、この日の直球は初球が１４１キロで、最速１４４キロと本調子を欠いたように映る。右腕は試合後「自分では行けると思っていました」と話した。杉内コーチは試合直前のブルペン投球でも出力が上がっていなかったと明かし、仮定も交え「もし登板する前から痛いのであれば、ちゃんと言わないといけない。強い意志を持って投げたんでしょうけど、１軍で投げる先発として責任感があるかどうかというのは問われますね」と指摘した。

アクシデントとはいえ、即座に先発が降板しては、チームへのダメージは大きかった。２番手・平内は緊急登板で３回まで踏ん張ったが、４回に崩れ、５連続長短打を許すなど３投手で１イニング６点を献上。乱打戦となった１３日の阪神戦（東京Ｄ）でも救援５投手が登板しており、何とかブルペンの負担を減らすために先発投手には深いイニングまでの投球を期待したいところだったが、ケラー、泉は連投する形になった。

ベンチは夏場まで救援陣の３連投を避ける運用をしてきたが、疲労は確実に蓄積している。１３日から２戦で計１９失点。今月ビッグイニングをつくられるのは４日のヤクルト戦（４回に７失点）、１３日の阪神戦（５回に７失点）に続いてすでに３度目で、９月のチーム防御率４・５９は月別でワーストだ。先発陣も台所事情は厳しく「ここを何とか乗り切らないとどうしようもないんで、みんなまた頑張ってもらいます」と阿部監督は期待を込めた。ここが、２位死守への正念場。投手陣の奮起で乗り越えたい。（田中 哲）