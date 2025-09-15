◆大相撲秋場所 初日（１４日、東京・両国国技館）

横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が新小結・安青錦（２１）＝安治川＝を力強く寄り倒し、白星発進した。初めて東の正横綱として臨み、新鋭の挑戦を退け昇進後初Ｖへ好スタートを切った。先場所途中休場の横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝は東前頭筆頭・玉鷲（４０）＝片男波＝を渡し込みで下した。大関取りに挑む関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は東前頭２枚目・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝に押し出されて敗れた。

まさに横綱相撲だ。大の里はいま一番勢いがある安青錦を３秒で寄り倒した。「前面にしっかり出ていくことが大事だった」とうなずいた。先場所で完勝した新小結をまたも得意な形にさせなかった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「厳しい立ち合いをした。（８月の）夏巡業から見ていたであろう考えた相撲だった」とうなった。付け人で東三段目４０枚目の羅漢児（２１）＝二所ノ関＝の弓取りデビューに花を添えた。

横綱昇進後、初めての国技館での本場所。番付最高位、東の正横綱として土俵入りし、「（西横綱で新会場だったＩＧアリーナと）少し違いはある」と感じた。東の支度部屋では最高位だけが許されるコの字形の上がり座敷の一番奥に陣取る。緊張もなく「変わることなく集中できた」と涼しい顔。１１勝４敗だった先場所に比べても「落ち着いている」と実感した。

過去４度の優勝はいずれも白星発進。以前から、初日の入りを強く意識しており「勝てたのは大きい」と言葉に力を込める。２日目は先場所に最年長金星（昭和以降）を配給した４０歳の玉鷲の挑戦を退け、横綱初Ｖへと突き進む。（山田 豊）