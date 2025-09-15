◆米大リーグ カブス―レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレイズ戦に先発。２年連続の１０勝を目指すも、初回いきなり２者連続本塁打を浴びるなど５回まで６安打３失点で降板し白星はつかめなかった。

初回だった。先頭のＹ・ディアスにカウント２―１からのまん中のスプリットを左中間スタンドに運ばれると、続くカミネロには１―２と追い込むも再びスプリットを、ディアスとほぼ同じ場所にたたきこまれた。

３回２死二、三塁ではバントを試みたＪ・ローの投手左へのゴロをつかみ損ねて（記録は失策から安打に訂正された）３点目を失った。

１回１死からの４者連続を含め今季最多タイの９三振を奪うなどピッチング自体良かっただけに、初回の２発が痛かった。

今永は現地８月５日レッズ戦から７試合連続６イニング以上３自責点以下のクオリティスタート（ＱＳ）を続けていたが、それもストップ。期間中援護に恵まれず、その間１勝３敗。この日も４回１死満塁でカストロが投ゴロ併殺打に終わるなど５回まで援護してもらえなかった。

なお、鈴木誠也は体調不良のためか３試合連続ベンチスタートとなっている。