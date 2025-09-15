◇インターリーグ カブスーレイズ（2025年9月14日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が14日（日本時間15日）、本拠でのレイズ戦に先発。5回を7安打3失点で勝利投手の権利を得られなかった。

今永は初回、1番・ディアス、2番・カミネロに連続被弾を許すまさかの展開。ただ、先制パンチを浴びたが、冷静さは失わなかった。走者を出しつつも、その後は切り抜ける。3回に1失点したものの最少失点で免れ、味方の反撃を待った。

だが、カブス打線は初回にホーナーの適時打で1点を返すのみ。今永が降板するまでの援護点はこれだけだった。そのため、日本投手として6人目となるメジャー移籍初年度からの2年連続2桁勝利の権利を手にすることは、前回に続きまたもできなかった。

メジャー移籍初年度から2年連続の2桁勝利となると野茂英雄（ドジャース）、松坂大輔（レッドソックス）、ダルビッシュ有（レンジャーズ）、田中将大（ヤンキース）、前田健太（ドジャース）に次いで6人目。今永の偉業達成は次回登板以降に持ち越しとなった。

なお、試合はカブスが4−3と逆転勝ちし、今永に勝敗は付かなかった。