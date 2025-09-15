◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）に3―0判定勝ちし、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座防衛を成し遂げた。

最強挑戦者相手にも格の違いを見せつけた井上。完勝の裏には父・真吾トレーナー（54）とのやりとりがあった。

1月に対戦予定選手の負傷で急きょ決まった金芸俊（韓国）との一戦から真吾氏には一つの懸念材料があった。「周りが“格下”と言えば、当然そういった声は耳に入ってしまう。そうなると、本人は思っていなくても“ワンサイドで圧勝してやろう”といったスイッチが入って、力任せになってしまうことがあった」と明かす。

5月のラスベガスでのカルデナス戦、真吾氏の“悪い予感”は的中した。上位ランカーとはいえ、世界初挑戦の相手から2回にまさかのダウンを喫した。「相手にダメージがないうちに近い距離で戦ってしまった。普段なら間違いなくない被弾。油断があったということ」

最終的には8回TKO勝ちと圧勝したが、試合後、真吾氏は怒りやもどかしさが入り交じった言葉を尚弥に投げかけた。「俺がやってもらいたいのは、ああいうボクシングじゃねぇんだよなあ」

幼少期から二人三脚でつくり上げてきた「打たせずに打つ」スタイルを信条としてきたプライドが許さなかった。「技術を見せて、距離を保ちながらダメージを与えて流れをつくってほしい。それが自分の思い」

尚弥からは「次は絶対そういう戦い方はしないよ」と返答があった。「本人も分かっていたし、自分と同じ考えだった」。ラスベガスでの話し合いを経て軌道修正。この日は前戦の二の舞いを演じることなく、親子の約束を守り抜いた。

昨年5月のネリ戦に続くダウンに「井上尚弥は衰えた」という意見も耳にした。「当然そういった意見も出るだろうし、その考え方もありだと思う」と受け止めながら「衰えていたらあそこから巻き返すことはできなかった。打たれ強さと、挽回して倒し切った尚弥の強さは見せられた。まだまだ上にいける」。来年5月の中谷戦後はフェザー級転向も見据える。「フェザーでも自分は全然通用すると思っている」。挑戦を続ける最強タッグ。これからもどんな壁も乗り越えていく。