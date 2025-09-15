◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

アフマダリエフは基本がしっかりしていながら、変則的なボクシングをする選手だ。多彩な角度からパンチを出し、ガードも本来は下げている。それがこの日は、ガードを固め、手数も少ない、正攻法のスタイルで戦った。それほど、井上を警戒していたのだろう。

その相手を、井上はジャブから崩した。5回には右目を腫れさせ、6回にはボディーを効かせた。ヒット＆アウェー、前へ出る、アウトボクシングなど、一定のリズムでボクシングをせず、ガードの間にパンチを入れてポイントを奪った。

技術が高い選手同士の対戦は、リスクを冒しにくい。井上は、ダウンしたネリ戦やカルデナス戦のように、強引な試合はしなかった。統一王者の井上にリスクを冒す必要はなく、勝負をすべきだったのはアフマダリエフ。それをさせなかった井上が、一枚上だった。

玄人受けする技術戦で、派手なシーンはなかったが、井上は打っても、足を使っても、棒立ちになっても観衆が沸くのだから、改めて凄いボクサーだと思う。 （元WBC世界スーパーライト級王者）