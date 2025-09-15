福井競輪のG2「第41回共同通信社杯」（優勝賞金3090万円）は11Rで決勝戦が行われる。自力強力な寺崎浩平を先頭に5車で結束する近畿勢が断然有利にレースを進める。寺崎マークから総合力No.1の古性優作が断然の人気に応えるとみる。

近畿5車の番手・古性が主役。ラインができるのは近畿のみで、単騎が4人。寺崎は徐々にペースを上げながら先行できる。王者・古性が番手で単騎の捲りをきっちり止めて当大会初Vだ。単騎ならスピード抜群の太田、3連勝で勝ち上がった深谷が怖い。

＜1＞古性優作 自分が別線の機動型より弱かった。重たいですね。オールスターよりはいいけど…。乗り方などをいろいろ考えたい。寺崎君へ。

＜2＞嘉永泰斗 タイミングが取れず無理やり仕掛けた感じ。体が重い。相手が強いのは分かっている。自分のレースができれば。単騎。

＜3＞寺崎浩平 先行1本で考えていた。前日よりも軽く感じた。サドルを少し調整して、乗り方も意識して、それが良かったのかな。主導権を取って勝ち上がれたし状態はいい。自力。

＜4＞三谷将太 古性君にしっかり付いて行くことを考えていた。古性君はさすがでした。（オールスターの）落車で体はバラバラだけど精いっぱい頑張ります。近畿4番手。

＜5＞太田海也 下手なレースをしてしまった。自力。オールスターの決勝、今回と納得のできるレースができていない。納得のできるレースをして優勝できれば。単騎はあまり覚えていない。自分のできることを精いっぱいやるだけ。

＜6＞小森貴大 無我夢中でさばいて踏んだ。力以上のものが出せている。やることはやってきたので、しっかり準備したい。近畿5番手。

＜7＞深谷知広 自力。

＜8＞野田源一 内が空くかなと。初日に走らなかった分、体力も残っている。バンクの相性が良かったり、流れがいい。自力、自在。

＜9＞南修二 寺崎君がカカっていたし、自分がミスさえしなければ決まるかなと思った。状態は準決が一番良かった。与えられた位置でミスのないように走りたい。近畿3番手。