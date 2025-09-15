◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２戦連発で偉業達成を狙う。

試合前練習では３日連続でキャッチボールを行う投手調整。その後はセンターのブルペンに向かい、２４球を投げ込んだ。「投手・大谷」の次回登板は１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦。３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦を体調不良で登板回避した後、５日（同６日）にはグラスノーの登板回避で今度は緊急登板しており、今回は疲労などを考慮されて中１０日となる。ロバーツ監督は「十分な休養を与えたいと考えていた」と説明している。

この日の試合前取材で、指揮官は１５日（同１６日）からのフィリーズ戦の先発投手がシーハン、大谷、グラスノーになることを明かした。「彼（大谷）はこれまで５イニングしか投げていない。そして私の予想では火曜日も５イニングになるだろう。その後（レギュラーシーズン中に）もう１回登板することになる」。１０月のポストシーズンに向けては「彼は（投打の）両方やりたいと思っている。シーズンの残りがどう展開するかを見て、その時が来れば話し合うことになるだろう」と話した。起用法に関しても言及し、「ポストシーズンでも彼を先発で起用する予定。将来的に（リリーフに）変わる可能性はあるかもしれないが、現時点ではそう考えている」と説明した。

体への負担の大きい二刀流。１０月の戦いは先発投手も６人を必要とせず、中４日、３日と短い登板間隔でエース級の投手をつぎ込んでいくのが定石だ。ロバーツ監督は「もし打撃の調子が良くなければ投球に比重が傾くだろうし、打撃が良ければ（投球は）腕の健康状態に左右される。多くの要素が絡んでいる」とし、「彼をリリーフで使えば、降板させる時にＤＨを失い、打者としての彼も失うという代償を払うことになる。明確にリスクを取る覚悟が必要になる。実際にはまだやっていないが、そのような議論もしている。なぜなら彼はＷＢＣでそれをやったことがあるからだ」と語った。