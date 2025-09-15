◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

井上の次戦、12月27日にサウジアラビアで行われる同国国営イベント「リヤド・シーズン」は中谷と初共演となる。

井上は今年5月の米ラスベガス興行でも対戦候補になったWBC同級1位ピカソ（メキシコ）を相手に防衛戦を行うことが内定。中谷も初の中東での試合に前向きで、すでに準備を本格化。複数の関係者によるとすでに正式オファーを受諾し、スーパーバンタム級初戦の相手には5月に井上からダウンを奪ったWBA同級2位カルデナス（米国）や、20戦全勝18KOのセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）が浮上。前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）も再起戦を予定。他に無敗のホープ堤麗斗（志成）、坂井優太、今永虎雅（ともに大橋）らの出場も決定的となっている。

年末の熱い戦いで、来年の決戦ムードがより高まるのは間違いない。