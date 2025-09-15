¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡¡¾°Ìï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´°ÇÔ¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÖÃ±½ã¤Ë°æ¾å¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¡°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ã12²óÀï¡äWBA»ÃÄê²¦¼Ô¡¡¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸µ2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÍá¤Ó¡¢¼ê¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÀï¤¤¤Ë½ª»Ï¡£¶¯ÂÇ¤Ï°æ¾å¤Ë¤Û¤Ü¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç·çÀÊ¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀÜÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÔ°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃ±½ã¤Ë°æ¾å¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ë¾¯¤·¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£