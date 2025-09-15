◇陸上 世界選手権第2日（2025年9月14日 東京・国立競技場）

女子マラソンでは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で7位に入り、日本勢3大会ぶりの入賞を果たした。早大ランニングサークル出身の異色ランナーが実業団で進化を遂げ、サバイバルレースに対応。28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得した。

入賞を確信した小林は、思わず左拳を握った。発着の国立競技場に帰り、残り400メートル。大歓声の中、最後の力を振り絞った。「最高でしたね」。フィニッシュすると、足が動かずにその場に倒れ込んだ。19年7位の谷本観月以来日本勢3大会ぶりの入賞。「42キロは長くてつらいけど、皆さんのおかげで楽しく感じることができた」と振り返った。

酷暑を警戒したスローペースを嫌い、序盤はトップに立った。自らのペースを刻み、暑熱対策では氷を手に持ち、帽子に氷を入れて深部体温を下げた。25キロ過ぎに上位勢がペースアップ。一時は11位まで後退したが、それも想定内。「鬼ごっこみたいな感じ。抜かれたから追いかけようと粘りました」。1分間に220歩を刻む超高速ピッチで押し、40キロ手前で7位まで浮上した。

高校まで無名で、早大時代はサークル「ホノルルマラソン完走会」に所属。週1度、皇居ラン2周の活動が原点でもある。本格的にトレーニングを開始した大学3年からは朝夕のジョギング、その合間に授業やアルバイト…。過去の生活圏でもある今回のコースは「大学時代に走って、誰よりも知っている」。思い出もかみ締めながら、都内を疾走した。

まだ24歳。官僚志望から進路を大きく変え、実業団所属2年目で大きく飛躍した。「この経験を無駄にしないようにロサンゼルス五輪に向けても準備していきたい」。異色のランナーには、まだ無限の可能性がある。 （大和 弘明）

◇小林 香菜（こばやし・かな）2001年（平13）4月4日生まれ、前橋市出身の24歳。前橋三中から競技を始め、3年時に3000メートルで全国大会出場。群馬代表で都道府県対抗駅伝出場。早大本庄高から早大法学部に進み、24年に大塚製薬入社。25年1月の大阪国際女子マラソンで日本人トップとなる2時間21分19秒で2位となり、今大会代表入り。1メートル54。

≪所属の監督は感慨「練習の労が報われた」≫

小林を指導する大塚製薬陸上部の河野匡監督（65）は「暑い中でも一生懸命練習してきて労が報われた」と感慨を込めた。23年大阪国際女子マラソンでの力走を見て「面白い子がいる」と興味を持ち、「とにかく気持ちが強かった」と売り込んでくる小林の熱意を買って受け入れて、ここまで育てた。今大会に向け、朝7時スタートの練習を複数回実施。ヒートルームを使って暑さ対策も行い「42キロ走ることへの不安はなかった」と万全の態勢を整えて入賞に結びつけた。