◇大相撲秋場所（2025年9月14日 両国国技館）

横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は新小結・安青錦（21＝安治川部屋）を下し、横綱初Vへ白星発進した。初土俵から史上最速となる所要12場所で新三役に駆け上がってきた難敵を力強く寄り倒しで破った。大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は幕内・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）に押し出され、黒星発進となった。

大の里は順調な滑り出しを見せた。立ち合いで一度待ったの後、2度目で立ち「前面に出ていくことが大事だと思った」と、威力十分のもろ手突きで安青錦の上体を起こした。そのまま右を差して寄り倒し、「落ち着いてしっかりといけた」。先場所に続いて相手を寄せ付けなかった。

安青錦とは新弟子が通う相撲教習所で生活した仲。最速（付け出しを除く）となる所要12場所で新三役に昇進した新鋭に、年6場所制となった1958年以降、最速で横綱に昇進した先輩の意地を見せた。土俵下の粂川審判長（元小結・琴稲妻）も「相手に食いつかせなかった。横綱だから馬力が勝っている」と評価した。

今場所は番付最高位である東の正横綱に初めて就いた。土俵入りも先場所とは異なる中、「不慣れなことだらけなので、東の横綱土俵入りの動画とかで確認する」と話していた通り、1メートル92、187キロの恵まれた体格を生かし、堂々とこなした。東の支度部屋でも一番奥に陣取り、存在感を放った。

先場所は新横綱でワーストとなる4つの金星を配給。11勝で新横綱優勝と3場所連続優勝を逃した。2日目は先場所で敗れた玉鷲と対戦する。「初日に勝てたことは大きい。また明日から一日一番、集中したい」。横綱として初Vへ、巻き返しを図る15日間が始まった。 （中村 和也）

▼安青錦 大の里戦はいいところなく寄り倒され、先場所に続く連敗。「中に入るしかないが、なかなか入らせてもらえない」