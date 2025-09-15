ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」が2日目を迎える。注目は12Rだ。

初日12Rドリーム戦で3着争いをした小林孝、津田の対決となるか。足に関しては両者似た感じ。なら枠番の差がモノを言う。小林孝がイン鋭発決めて押し切りへ。津田は捲り差しへの変化もあるか。富田が手堅いレース運びを見せる。上野は決め差しで迫る。

＜1＞小林孝彰 試運転などは悪くなかったけど、ターンしてからの押し感がもう少しでした。しっかりレースできるよう調整したい。

＜2＞上野俊樹 スタートが思ったほど届いていない。行き足がちゃんと付いてきていない。回った後の押し感もなかった。

＜3＞津田陸翔 ドリームは新品リングを入れて乗りやすさが来た。2日目は内枠なので手前に寄せたい。

＜4＞高井駿弥 スタートでやられただけ。タイムは出ていないけど道中はそんなに悪くない。普通ですね。

＜5＞富田恕生 チルト0にして回転を上げた後半は悪くなかった。レース後にペラを叩いて焼きを入れた。

＜6＞吉川晴人 直線は普通です。試運転では出足はいまひとつだったけど本番では良かった。